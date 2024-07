Fire in the Blue vi trasporta nel teatro strategico del Mediterraneo, dove infuriarono le battaglie terribili tra l'Asse e gli Alleati. Comandate gruppi di aerei e sottomarini nell'esplorazione e nel lancio di attacchi devastanti. Sperimentate l'impressionante muro di fuoco antiaereo e la furia dei caccia lanciati dalle portaerei mentre le formazioni aeree si impegnano in scontri all'ultimo sangue. Gestite al meglio le vostre forze aeree e navali per assicurarvi la vittoria finale ! Attenzione: la spedizione del gioco comincierà il 1° Giugno prossimo.